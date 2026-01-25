Le prossime ore saranno decisive per capire il futuro di Branimir Mlacic: gli aggiornamenti di Fabrizio Romano

Matteo Pifferi Redattore 25 gennaio 2026 (modifica il 25 gennaio 2026 | 15:33)

Le prossime ore saranno decisive per capire il futuro di Branimir Mlacic. Il difensore classe 2007 dell'Hajduk Spalato è un obiettivo dell'Inter ma il calciatore non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.

Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale Youtube, ha informato circa la situazione, anticipando come le prossime ore potrebbero essere decisive: "Seguiremo sviluppi nelle prossime ore su Mlacic, una delle vicende più particolari e strane di questo mercato di gennaio. Prima era fatta, poi si è fermata, poi si è tornati a parlare, è subentrato Ramadani come agente. Facendo il punto, domani sarà una giornata importante, tra domani e martedì si capirà tanto.

C'è Fali Ramadani a Milano in queste ore pronto ad incontrare l'Inter tra le varie squadre interessate a Mlacic ma l'Inter, a differenza delle altre, ha già un'intesa con l'Hajduk. L'Hajduk vorrebbe rispettare questo patto con l'Inter da 5 mln di euro, l'Inter ha fatto sapere ai nuovi agenti di Mlacic che non cambia le condizioni, quindi l'Inter mantiene quello che aveva chiuso una decina di giorni fa sia con l'Hajduk sia con il giocatore. Se il giocatore e il papà accettano, l'Inter procede, ora è tutto nelle mani di Mlacic"