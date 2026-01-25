FC Inter 1908
Branimir Mlacic si avvicina sempre di più all'Inter. A riportarlo è Alfredo Pedullà nel corso del suo video sul canale Youtube:

"L'Inter la prima missione croata la sta portando a compimento perché poi conta anche la firma e il sì definitivo altrimenti parliamo del nulla e in ogni finestra di mercato ci sono 4-5 storie così. Che poi cambiano all'improvviso. Per Mlacic ci siamo, 5 mln e resta all'Hajduk".

Pedullà, poi, parla anche di Perisic, la seconda missione croata che l'Inter intende portare a compimento: "Per la seconda missione croata l'Inter dovrà aspettare mercoledì quando avremo la notte di Champions dopo la quale si capiranno molte cose". Appuntamento, dunque, rimandato dopo l'ultima giornata di Champions.

