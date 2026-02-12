FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, arrivo mediatico di Oaktree? Intanto un arrivo è già certo: le cifre

calciomercato

Inter, arrivo mediatico di Oaktree? Intanto un arrivo è già certo: le cifre

Inter, arrivo mediatico di Oaktree? Intanto un arrivo è già certo: le cifre - immagine 1
Si discute tanto della possibilità che, nella prossima estate di mercato, la proprietà dell'Inter, Oaktree, dia il via libera a un grosso colpo
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Si discute tanto della possibilità che, nella prossima estate di mercato, la proprietà dell'Inter, Oaktree, dia il via libera a un grosso colpo mediatico. Si vedrà.

Inter, arrivo mediatico di Oaktree? Intanto un arrivo è già certo: le cifre- immagine 2

Intanto, però, i nerazzurri hanno già deciso di fare un colpo a prescindere, che corrisponde al nome di Aleksandar Stankovic, che arriverà per 23 milioni dal Bruges. Scrive Tuttosport:

Inter, arrivo mediatico di Oaktree? Intanto un arrivo è già certo: le cifre- immagine 3

"... Il tutto ricordando che, sullo sfondo, rimane l’idea di Oaktree di piazzare un colpo “mediatico” se verrà identificato il profilo giusto (uno come Nico Paz o Arda Güler , per esempio). Per quanto concerne il centrocampo, molto passerà da chi rimarrà, ma la sensazione è che Cristian Chivu avrà a prescindere un nuovo giocatore, un elemento che conosce molto bene avendolo allenato per due annate nella Primavera nerazzurra ('22-24), promuovendolo pure capitano dopo la partenza di Pio Esposito: Aleksander Stankovic".

(Fonte: Tuttosport)

Leggi anche
Shejbal: “Ho parlato con gli agenti di Hornicek, Inter forte su di lui. Oltre ai...
Stankovic, l’Inter ha deciso: 23mln per regalarlo a Chivu. Ma non è escluso questo scenario

© RIPRODUZIONE RISERVATA