Si discute tanto della possibilità che, nella prossima estate di mercato, la proprietà dell'Inter, Oaktree, dia il via libera a un grosso colpo mediatico. Si vedrà.
Inter, arrivo mediatico di Oaktree? Intanto un arrivo è già certo: le cifre
Intanto, però, i nerazzurri hanno già deciso di fare un colpo a prescindere, che corrisponde al nome di Aleksandar Stankovic, che arriverà per 23 milioni dal Bruges. Scrive Tuttosport:
"... Il tutto ricordando che, sullo sfondo, rimane l’idea di Oaktree di piazzare un colpo “mediatico” se verrà identificato il profilo giusto (uno come Nico Paz o Arda Güler , per esempio). Per quanto concerne il centrocampo, molto passerà da chi rimarrà, ma la sensazione è che Cristian Chivu avrà a prescindere un nuovo giocatore, un elemento che conosce molto bene avendolo allenato per due annate nella Primavera nerazzurra ('22-24), promuovendolo pure capitano dopo la partenza di Pio Esposito: Aleksander Stankovic".
(Fonte: Tuttosport)
