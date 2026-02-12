Lukas Hornicek sta disputando una grande stagione con il Braga. Prestazioni che non sono passate inosservate ad alcuni grandi club in giro per l'Europa, tra cui anche l'Inter. Secondo l'ex direttore sportivo del Pardubice, club dove è cresciuto il portiere classe 2002, Martin Shejbal, il club nerazzurro ha mostrato un forte interesse.
Shejbal: “Ho parlato con gli agenti di Hornicek, Inter forte su di lui. Oltre ai nerazzurri…”
Il club nerazzurro ha messo gli occhi sul portiere del Braga, la conferma arriva dall'ex direttore sportivo del Pardubice
«Sono in contatto con i miei amici e colleghi che lo rappresentano, quindi ho le informazioni più aggiornate», ha dichiarato Shejbal in un’intervista a Radiožurnál Sport. «So che l’interesse più forte arriva dall’Inter, che chiede ripetutamente informazioni su Lukáš. Ci sono però anche club inglesi e il Club Brugge, che si era mosso per lui già prima dei nerazzurri. C’è stato un breve confronto con il Braga, ma per ora non si è concretizzato nulla. Credo che Lukáš non sia ancora pronto per un ingaggio in un club inglese o tedesco»
(infotbal.cz)
