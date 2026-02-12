Lukas Hornicek sta disputando una grande stagione con il Braga. Prestazioni che non sono passate inosservate ad alcuni grandi club in giro per l'Europa, tra cui anche l'Inter . Secondo l'ex direttore sportivo del Pardubice, club dove è cresciuto il portiere classe 2002, Martin Shejbal , il club nerazzurro ha mostrato un forte interesse.

«Sono in contatto con i miei amici e colleghi che lo rappresentano, quindi ho le informazioni più aggiornate», ha dichiarato Shejbal in un’intervista a Radiožurnál Sport. «So che l’interesse più forte arriva dall’Inter, che chiede ripetutamente informazioni su Lukáš. Ci sono però anche club inglesi e il Club Brugge, che si era mosso per lui già prima dei nerazzurri. C’è stato un breve confronto con il Braga, ma per ora non si è concretizzato nulla. Credo che Lukáš non sia ancora pronto per un ingaggio in un club inglese o tedesco»