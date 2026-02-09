L'Inter guarda al futuro e, anche nella settimana che porta al big match contro la Juventus, valuta le mosse che caratterizzeranno il mercato estivo. E proprio dalla Juve potrebbe arrivare il prossimo colpo a parametro zero. Secondo Enzo Bucchioni, infatti, i nerazzurri starebbero valutando molto attentamente la possibilità di affondare il colpo su Weston McKennie, in scadenza di contratto con i bianconeri:

"Resta viva la sensazione che sarà invece difficile convincere McKennie a rimanere a Torino. E’ uno dei giocatori più spallettiani, sta facendo grandi cose (gol anche ieri sera), ma non deve aver dimenticato quelle estati (quasi tutte) quando non trovava più l’armadietto negli spogliatoi della Juve che spesso l’ha messo sul mercato".

"L’ha raccontato in un’intervista, deve essere una ferita aperta sulla quale sta cercando di intervenire l’Inter con le pomate giuste. Un trasloco a Milano è nell’aria, salvo ovviamente sorprese e offerte irrinunciabili. E sabato sera a San Siro forse l’ultimo faccia a faccia da avversari con la super Inter ammirata anche ieri a Sassuolo e per ora padrona del campionato".