Alle 18 l'Inter affronterà il Sassuolo con l'obiettivo di allungare in vetta sul Milan e di rispondere al Napoli vittorioso ieri contro il Genoa.
calciomercato
Inter, si studia il colpo in difesa per il futuro? “È sul taccuino di Ausilio e…”
"Le insidie della partita col Sassuolo vanno però ben oltre le defezioni. Il Sassuolo viene da due vittorie consecutive, vede la zona salvezza molto distante e può quindi giocare con relativa tranquillità. Vanta dieci successi nei ventitré scontri diretti fin qui disputati, con due pareggi e undici sconfitte, altro segnale psicologico importante per i ragazzi di Grosso, che sanno di avere dalla loro uno storico più che positivo.
Come il capitano, Domenico Berardi, che ha segnato otto volte all’Inter e undici al Milan. Un “ammazzagrandi“ in salsa meneghina del quale, negli anni scorsi, si è parlato più volte per un possibile trasferimento", racconta il Quotidiano Sportivo oggi che poi rimarca quale sia uno dei nomi seguiti dall'Inter in ottica futura:
"Le voci una volta concentrate sull’attaccante si sono oggi spostate su Tarik Muharemovic, 22 anni, lasciato andare dalla Juventus e diventato un punto fermo dei neroverdi. È sul taccuino di Ausilio per l’estate che verrà, in cui saranno in scadenza Darmian, De Vrij e Acerbi. Sarà un osservato speciale, dovrà convincere i dirigenti nerazzurri prendendo in consegna Thuram, Lautaro e chi eventualmente subentrerà loro".
© RIPRODUZIONE RISERVATA