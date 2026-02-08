Inter, si studia il colpo in difesa per il futuro? “È sul taccuino di Ausilio e…”

Come il capitano, Domenico Berardi, che ha segnato otto volte all’Inter e undici al Milan. Un “ammazzagrandi“ in salsa meneghina del quale, negli anni scorsi, si è parlato più volte per un possibile trasferimento", racconta il Quotidiano Sportivo oggi che poi rimarca quale sia uno dei nomi seguiti dall'Inter in ottica futura:

"Le voci una volta concentrate sull’attaccante si sono oggi spostate su Tarik Muharemovic, 22 anni, lasciato andare dalla Juventus e diventato un punto fermo dei neroverdi. È sul taccuino di Ausilio per l’estate che verrà, in cui saranno in scadenza Darmian, De Vrij e Acerbi. Sarà un osservato speciale, dovrà convincere i dirigenti nerazzurri prendendo in consegna Thuram, Lautaro e chi eventualmente subentrerà loro".