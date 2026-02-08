Stando a quanto scrive il sito tedesco Fussballdaten i nerazzuri starebbero attenzionando il difensore del Wolfsburg

Konstantinos Koulierakis ha 22 anni, è un classe 2003, e gioca nel Wolfsburg, club tedesco, dove è approdato nell'estate del 2024 dal Paok Salonicco per circa 12 mln. Dopo due stagioni in Bundes il suo valore è molto più alto (transfermarkt parla di 25 mln.ndr). In Germania parlano di lui e di un in'interesse dell'Inter. "Il suo valore è triplicato. È considerato uno dei difensori centrali più promettenti d'Europa. La sua superiorità fisica e le sue qualità tecniche lo hanno posto al centro di intense trattative di mercato", scrive il sito Fussballdaten.

A mettere gli occhi sul calciatore due club su tutti in Premier League, il Liverpool e il Tottenham ma anche l'Inter lo starebbe seguendo. Per il Liverpool sarebbe un modo di pensare all'era post Van Dijk. Mentre gli Spurs avrebbero chiesto resoconti settimanali sul suo rendimento.

"La sua compostezza sotto pressione e la sua leadership durante le qualificazioni ai Mondiali lo hanno reso un obiettivo di mercato prioritario. Gli scout lo descrivono come un mix di tenacia nei contrasti e intelligenza. È alto 1.88, è forte di testa ed un modo di tenere la posizione eccezionale. Ha un piede sinistro d'oro, un raro profilo mancino e una percentuale di passaggi completati del 90%. È anche molto veloce ed è il giocatore ideale per la linea difensiva alta", si legge sul calciatore.

Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2029 e per il club tedesco vale tra i i 35 e 45 milioni di euro. Al momento non sono arrivate offerte ufficiali ma il Wolfsburg sta pensando ad un possibile sostituto perché se è vero che potrebbe trattenere il difensore un'altra stagione per aumentare il suo valore sembra complicato respingere l'assalto di grandi club.

