Nico Paz è la chiave per arrivare a Bastoni. È quanto riporta il quotidiano spagnolo As nella sua edizione odierna. La scelta del Real Madrid di attivare la recompra per l'argentino, ha messo fuori dai giochi il Como che per questioni di fair play finanziario non può spendere la cifra richiesta dai blancos, 60 milioni.
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AS – Nico Paz all’Inter, Bastoni al Real Madrid: la carta di Mourinho per il difensore preferito
"Se il Madrid dovesse decidere di ricomprare Nico Paz e il Como non fosse poi in grado di riacquistarlo per 60 milioni di euro, l’Inter resterebbe alla finestra: il club nerazzurro vuole infatti a tutti i costi il talento argentino. In questo scenario, avrebbe senso che la società interista aprisse alla cessione di Bastoni al Real Madrid", sottolinea As.
"Il Real Madrid ha attivato il radar per ingaggiare il difensore centrale desiderato da Mourinho, oltre all'arrivo di Konaté. Tutto ciò è subordinato alla partenza di uno degli attuali giocatori (tutti gli occhi sono puntati su Asensio ), e Bastoni è emerso come l'opzione più plausibile dopo che il City ha dichiarato che Rúben Dias non è in vendita e Sclotterbeck ha subito un grave infortunio. Fonti vicine alla situazione indicano che ci sono altri nomi sul tavolo oltre a Bastoni, per il quale l'Inter ha lasciato intendere di essere disposta a negoziare una cifra di 70 milioni di euro, ma che è uno degli obiettivi preferiti di Mourinho".
(As)
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