"Il Real Madrid ha attivato il radar per ingaggiare il difensore centrale desiderato da Mourinho, oltre all'arrivo di Konaté. Tutto ciò è subordinato alla partenza di uno degli attuali giocatori (tutti gli occhi sono puntati su Asensio ), e Bastoni è emerso come l'opzione più plausibile dopo che il City ha dichiarato che Rúben Dias non è in vendita e Sclotterbeck ha subito un grave infortunio. Fonti vicine alla situazione indicano che ci sono altri nomi sul tavolo oltre a Bastoni, per il quale l'Inter ha lasciato intendere di essere disposta a negoziare una cifra di 70 milioni di euro, ma che è uno degli obiettivi preferiti di Mourinho".