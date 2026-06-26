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calciomercato
Nico Paz, spunta l’indizio social sul futuro? Nella sua ultima foto…
Il suo futuro è ancora tutto da scrivere, ma lui è concentrato sul mondiale. Giustamente. Nico Paz è al centro di una telenovela di mercato che potrebbe includere anche l’Inter, ma che a oggi è una partita tra Real Madrid e Como. Solo nel caso in cui i lariani dovessero tirarsi definitivamente fuori, i nerazzurri potrebbero inserirsi prepotentemente.
Al momento rimane una suggestione. L’approccio dei campioni d’Italia è prudente, in attesa di capire quali sviluppi arriveranno dal fronte. Intanto dal ragazzo, via social, arriva quello che a tutti gli effetti può essere considerato un indizio: la foto con il cappellino del Como conferma quantomeno che, in caso, non sarebbe scontento di rimanere in riva al Lago…
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