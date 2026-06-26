FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Nico Paz, spunta l’indizio social sul futuro? Nella sua ultima foto…

calciomercato

Nico Paz, spunta l’indizio social sul futuro? Nella sua ultima foto…

Nico Paz, spunta l’indizio social sul futuro? Nella sua ultima foto… - immagine 1
Dal profilo Instagram del giocatore la foto che può avere un valore anche in relazione al suo futuro che si decide in questi giorni
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il suo futuro è ancora tutto da scrivere, ma lui è concentrato sul mondiale. Giustamente. Nico Paz è al centro di una telenovela di mercato che potrebbe includere anche l’Inter, ma che a oggi è una partita tra Real Madrid e Como. Solo nel caso in cui i lariani dovessero tirarsi definitivamente fuori, i nerazzurri potrebbero inserirsi prepotentemente.

Al momento rimane una suggestione. L’approccio dei campioni d’Italia è prudente, in attesa di capire quali sviluppi arriveranno dal fronte. Intanto dal ragazzo, via social, arriva quello che a tutti gli effetti può essere considerato un indizio: la foto con il cappellino del Como conferma quantomeno che, in caso, non sarebbe scontento di rimanere in riva al Lago…

Nico Paz, spunta l’indizio social sul futuro? Nella sua ultima foto…- immagine 2

 

 

Leggi anche
Paz stravolge tutto? “Budget può salire a 70mln perché l’Inter direbbe no...
Inter, ecco la grande occasione per la fascia dall’estero: “Costerebbe la metà di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA