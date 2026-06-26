Il Real Madrid ha deciso di riscattare il centrocampista argentino. Interesse dalla Premier e dall'Inter

Gianni Pampinella Redattore 26 giugno 2026 (modifica il 26 giugno 2026 | 10:46)

Difficilmente Nico Paz vestirà ancora la maglia del Como. Il Real Madrid ha deciso di riscattare il centrocampista e ha offerto una corsia preferenziale ai lariani qualora volessero acquistarlo a titolo definitivo entro il 30 giugno. Ma, per ragioni legate al fair play finanziario, il Como non può affrontare questa spesa, ecco perché potrebbe inserirsi l'Inter.

"Bisogna infatti fare i conti con le intenzioni delle big di Premier. In casa nerazzurra sanno perfettamente che il blitz di un club inglese potrebbe cambiare le carte in tavola in un attimo. Nico Paz piace moltissimo oltremanica, e in particolare è finito nel mirino del Tottenham di Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano lo stima da tempi non sospetti e farebbe carte false per portarlo a Londra, considerandolo il profilo ideale per il suo scacchiere tattico. Oltre agli Spurs, anche Arsenal e Manchester United avrebbero già preso informazioni ufficiali con il Real Madrid", sottolinea Libero.

"L’Inter però non vuole farsi trovare impreparata ed è pronta a studiare una strategia aggressiva. Per convincere la dirigenza spagnola e superare la concorrenza britannica, i nerazzurri sarebbero pronti a destinare buona parte di circa 100 milioni che sperano di ottenere dal “sacrificio”, in molti casi proprio in Premier, di alcune pedine importanti come Asllani (24 anni), Akinsanmiro (21), Diouf (23), Frattesi (26 anni) e Stankovic (20)".

(Libero)