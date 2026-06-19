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fcinter1908 calciomercato mercato inter As – Real su Bastoni: lo vuole Mourinho. Dall’Inter un messaggio chiaro e forte

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As – Real su Bastoni: lo vuole Mourinho. Dall’Inter un messaggio chiaro e forte

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Nella ristretta lista dei difensori che vuole José Mourinho c'è anche il nome del giocatore nerazzurro
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Nella ristretta lista dei difensori che vuole José Mourinho c'è anche il nome di Alessandro Bastoni. Sfumata la trattativa col Barcellona, per il difensore non si è chiusa la porta che porta in Spagna.

"Le ottime prestazioni di Bastoni di qualche mese fa lo avevano messo nel mirino del Barcellona, ​​ma l'Inter è stata chiara fin da subito con il club catalano: non avrebbe negoziato per meno di 70 milioni di euro. Il Barcellona non è in grado di spendere una cifra simile, quindi non ha mai presentato un'offerta formale all'Inter. Inoltre, i nerazzurri non hanno fretta e non intendono cedere uno dei loro migliori giocatori", si legge su As.

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"Cosa accadrebbe se, a differenza del Barcellona, ​​il Real Madrid fosse davvero disposto a dare all'Inter quanto richiesto? Le trattative inizierebbero senza dubbio. Del resto, i due club sono già in contatto per il trasferimento di Denzel Dumfries in Spagna, in attesa del pagamento della sua clausola rescissoria di 20 milioni di euro (da esercitare nel mese di luglio). Inoltre, nei giorni scorsi si è disputata al Santiago Bernabéu la "Corazón Classic Match", una partita di beneficenza tra le leggende di entrambe le squadre, che ha offerto l'occasione per un incontro amichevole tra i presidenti Florentino Pérez e Beppe Marotta".

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"È plausibile che sia stata valutata l'ipotesi di un trasferimento di Bastoni all'Inter. La verità è che se Mourinho convincesse la dirigenza del Real Madrid ad acquistare Bastoni, anche per il difensore sarebbe altrettanto difficile dire di no. Pur avendo l'ambizione e la voglia di continuare percorso intrapreso con Chivu, potrebbe certamente essere forte la tentazione di indossare la maglia del Real Madrid. Il calcio è fatto di opportunità, e alcune vanno colte al volo, ma l'Inter ha lanciato il primo messaggio chiaro: non ci sono sconti".

(As)

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