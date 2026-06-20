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Pedullà: “Palestra-Inter, operazione che andrà in porto. La vera differenza con Lookman…”

Pedullà: “Palestra-Inter, operazione che andrà in porto. La vera differenza con Lookman…” - immagine 1
Alfredo Pedullà ha commentato così l'affare Palestra-Inter, che si dovrebbe concretizzare nel corso della prossima settimana
Matteo Pifferi Redattore 

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha riportato gli ultimi aggiornamenti su Palestra ed evidenziando le differenze con l'atteggiamento di Lookman di un anno fa:

Pedullà: “Palestra-Inter, operazione che andrà in porto. La vera differenza con Lookman…”- immagine 2

"L'operazione Palestra è destinata ad andare in porto. Aspettiamo i passaggi formali e burocratici, i contatti continuano anche in questi giorni. Lookman se l'era giocata male, ha creato antipatie dentro l'Atalanta, si è messo di traverso, non si è presentato, ammutinamento, è sparito e questo aveva condizionato i rapporti tra Inter e Atalanta anche perché anche per Lookman la cifra era vicina ai 50 mln.

Pedullà: “Palestra-Inter, operazione che andrà in porto. La vera differenza con Lookman…”- immagine 3
Getty Images

Palestra ha avuto un atteggiamento irreprensibile, giusto, professionale, lo hanno consigliato bene. Ha fatto quello che deve fare un ragazzo in umile attesa, che ha espresso un desiderio e le cose stanno andando esattamente come pensava Palestra. Ci sarà un altro incontro o un summit, vediamo, per poi chiudere l'operazione. Se hai atteggiamenti giusti, se non sfidi il tuo datore di lavoro, hai maggiore possibilità di andare in fondo ed è esattamente quello che sta accadendo. Per me c'è una differenza abissale tra Palestra e Lookman"

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