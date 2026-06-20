"L'operazione Palestra è destinata ad andare in porto. Aspettiamo i passaggi formali e burocratici, i contatti continuano anche in questi giorni. Lookman se l'era giocata male, ha creato antipatie dentro l'Atalanta, si è messo di traverso, non si è presentato, ammutinamento, è sparito e questo aveva condizionato i rapporti tra Inter e Atalanta anche perché anche per Lookman la cifra era vicina ai 50 mln.

Palestra ha avuto un atteggiamento irreprensibile, giusto, professionale, lo hanno consigliato bene. Ha fatto quello che deve fare un ragazzo in umile attesa, che ha espresso un desiderio e le cose stanno andando esattamente come pensava Palestra. Ci sarà un altro incontro o un summit, vediamo, per poi chiudere l'operazione. Se hai atteggiamenti giusti, se non sfidi il tuo datore di lavoro, hai maggiore possibilità di andare in fondo ed è esattamente quello che sta accadendo. Per me c'è una differenza abissale tra Palestra e Lookman"