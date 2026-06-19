Con Provedel e Palestra ormai a un passo, in casa Inter si guarda con attenzione a un altro reparto da rinforzare, il centrocampo

Gianni Pampinella Redattore 19 giugno 2026 (modifica il 19 giugno 2026 | 17:16)

Con Provedel e Palestra ormai a un passo, in casa Inter si guarda con attenzione a un altro reparto da rinforzare, il centrocampo. L'ago della bilancia sarà Davide Frattesi. Il centrocampista con Chivu ha trovato poco spazio e il suo futuro è ormai chiaro che sarà lontano da Milano. Solo quando il club di Viale della Liberazione riuscirà a vendere il giocatore, allora si potrà affondare su Curtis Jones.

"Il primo acquisto messo a segno dall’Inter è stato un ritorno: Aleksandar Stankovic. Il futuro di Aleks resta incerto. Da una parte c’è lui che vuole restare a tutti i costi e dimostrare in ritiro di potersi guadagnare spazio. Dall’altra parecchi interessamenti che potrebbero far vacillare l’Inter. Jones da Liverpool aspetta di ricevere notizie positive per chiudere il bagaglio e imbarcarsi verso Milano, ma nel frattempo l’Inter deve pure pensare alle uscite: Dumfries-Palestra il dentro-fuori è stato fatto, però potrebbe dire addio pure Luis Henrique ancora attenzionato dal Bournemouth", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Un altro club di Premier, il Nottingham, è fortemente interessato a Frattesi che aspetta di capire se si smuoverà qualcosa in Serie A, mentre Barella, Calhanoglu, Sucic e Zielinski vengono considerati intoccabili. C’è poi un altro nome, in entrata, valutato dall’Inter nelle ultime ore che potrebbe scalare la classifica dei preferiti nel caso in cui i problemi per Jones dovessero persistere. È quello di Niccolò Pisilli della Roma, classe 2004. Prezioso jolly apprezzato da Chivu che potrebbe arrivare considerando pure le difficoltà della Roma in tema Fair Play Finanziario. Difficile, anche perché Gasperini l’ha rigenerato nella seconda parte di stagione, ma tutt’altro che impossibile".

(Gazzetta dello Sport)