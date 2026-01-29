Tutto definito per il passaggio in prestito del centrocampista di proprietà dell'Inter. Terminato il prestito al Torino, andrà al Besiktas sempre in prestito. Questi i dettagli riportati da Fabrizio Romano:
Asllani al Besiktas, ecco le cifre del diritto di riscatto non obbligatorio
Tutto definito per il passaggio in prestito del centrocampista di proprietà dell'Inter. Terminato il prestito al Torino, andrà al Besiktas
"Asllani saluta l'Inter, anzi saluta il Torino dove era in prestito e passerà al prestito al Besiktas. C'è già volo prenotato per Istanbul, è un prestito con diritto di riscatto fissato a 11 mln di euro più bonus. Riscatto non obbligatorio".
