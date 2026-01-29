FC Inter 1908
Asllani al Besiktas, ecco le cifre del diritto di riscatto non obbligatorio

Tutto definito per il passaggio in prestito del centrocampista di proprietà dell'Inter. Terminato il prestito al Torino, andrà al Besiktas
Andrea Della Sala 

Tutto definito per il passaggio in prestito del centrocampista di proprietà dell'Inter. Terminato il prestito al Torino, andrà al Besiktas sempre in prestito. Questi i dettagli riportati da Fabrizio Romano:

"Asllani saluta l'Inter, anzi saluta il Torino dove era in prestito e passerà al prestito al Besiktas. C'è già volo prenotato per Istanbul, è un prestito con diritto di riscatto fissato a 11 mln di euro più bonus. Riscatto non obbligatorio".

