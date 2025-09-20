FC Inter 1908
Asllani brilla al Torino, occhio al riscatto: la plusvalenza per l’Inter sarebbe di…

Kristjan Asllani sta brillando con la maglia del Torino in questo inizio di stagione, occhio al riscatto: l'Inter può fare una plusvalenza
Kristjan Asllani a fine mercato si è trasferito dall'Inter al Torino a titolo temporaneo fino al termine della stagione con diritto di opzione in favore della squadra granata. In questo avvio di stagione con la squadra di Marco Baroni, l'ex nerazzurro sta brillando.

Ma come impatterà questa cessione sui conti dell’Inter? E a quanto ammonterebbe l’eventuale plusvalenza in caso di riscatto al termine della stagione? A fare chiarezza sulle cifre è calcioefinanza.it.

Partendo dal prestito, l’Inter dovrebbe incassare 1,5 milioni di euro dal Torino per il 2025/26. In aggiunta, i nerazzurri risparmieranno sullo stipendio del centrocampista (2,4 milioni di euro lordi circa) per un effetto positivo sui conti di stagione pari a 3,9 milioni di euro. Cifra quest’ultima che potrebbe crescere in caso di riscatto del calciatore entro il 30 giugno 2026, con relativa plusvalenza.

Guardando agli ultimi dati ufficiali, Asllani ha un costo storico pari a 15,7 milioni di euro circa e un valore residuo di poco meno di 9,6 milioni di euro. La cifra è scesa a circa 7,2 milioni al 30 giugno 2025 e scenderà ancora a 4,8 milioni al 30 giugno 2026. Se il riscatto fosse fissato per 12 milioni, la plusvalenza ammonterebbe quindi a 7,2 milioni di euro, si legge.

