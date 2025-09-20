Il tema è ancora lì, irrisolto. L’Inter di Cristian Chivu, dopo un mercato estivo molto contraddittorio, continua a non avere quel giocatore in grado di saltare l’uomo, creare superiorità numerica e accendere la partita con lo strappo individuale.
calciomercato
Gds attacca Ausilio? “Inter aveva un problema e ce l’ha ancora. E quei soldi per un mistero?”
Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il problema non è nuovo: "non c’era prima e non c’è nemmeno adesso", sottolinea la Rosea. Nella lista dei desideri nerazzurri era emerso con forza il nome di Ademola Lookman, ma l’affondo non è mai arrivato.
Così la società ha virato su Luis Henrique, acquistato dal Marsiglia per circa 25 milioni di euro con l’obiettivo di colmare proprio quella lacuna. Ma, ad oggi, il brasiliano rimane un rebus.
"Luis Henrique, preso dal Marsiglia con questo scopo, ha già i contorni del soggetto misterioso: 25 milioni spesi male?", sentenzia la Gazzetta dello Sport. I dubbi su alcuni acquisti crescono con il passare delle partite, partite che alcuni nuovi giocatori stanno guardando dalla panchina.
