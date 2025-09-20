Il tema è ancora lì, irrisolto. L’Inter di Cristian Chivu , dopo un mercato estivo molto contraddittorio, continua a non avere quel giocatore in grado di saltare l’uomo , creare superiorità numerica e accendere la partita con lo strappo individuale.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il problema non è nuovo: "non c’era prima e non c’è nemmeno adesso", sottolinea la Rosea. Nella lista dei desideri nerazzurri era emerso con forza il nome di Ademola Lookman, ma l’affondo non è mai arrivato.