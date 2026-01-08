Dopo pochi mesi, l'avventura di Kristjan Asllani al Torino in prestito dall'Inter è giunta già alla conclusione. Il club granata, infatti, non ha intenzione di prolungare il rapporto con il centrocampista albanese, pronto a tornare a Milano in attesa di una nuova sistemazione.
Che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere anche all'estero. Stando a quanto riferisce Matteo Moretto, infatti, in Spagna il Girona avrebbe chiesto informazioni sul calciatore. Ecco il tweet del giornalista:
