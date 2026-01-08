FC Inter 1908
Mercato Inter, uscita vicina? Moretto: “Il Girona ha appena chiesto informazioni per…”

Dopo pochi mesi, l'avventura di Kristjan Asllani al Torino in prestito dall'Inter è giunta già alla conclusione: le ultime sul suo futuro
Marco Macca
Marco Macca 

Dopo pochi mesi, l'avventura di Kristjan Asllani al Torino in prestito dall'Inter è giunta già alla conclusione. Il club granata, infatti, non ha intenzione di prolungare il rapporto con il centrocampista albanese, pronto a tornare a Milano in attesa di una nuova sistemazione.

Che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere anche all'estero. Stando a quanto riferisce Matteo Moretto, infatti, in Spagna il Girona avrebbe chiesto informazioni sul calciatore. Ecco il tweet del giornalista:

