L'Inter è pronta a fare sul serio per Robinho jr: i nerazzurri stanno monitorando da tempo questo giovane talento brasiliano classe 2007 del Santos, figlio dell'ex attaccante - tra le altre - di Real Madrid e Milan, e nelle ultime settimane hanno mosso i primi passi concreti.
calciomercato
UOL – Inter su Robinho jr: ha già visitato le strutture. Ci sono le cifre, ma lui vuole…
Secondo Lucas Musetti, giornalista di UOL Esporte molto vicino alle vicende di casa Santos, Robinho si sarebbe recato in Italia durante le vacanze natalizie, e in questi giorni avrebbe visitato le strutture dell'Inter. Il club di viale della Liberazione è in testa alla corsa per il suo acquisto già dallo scorso anno, ma non ha ancora presentato un'offerta ufficiale, in gran parte per volontà del giocatore stesso. L'idea dell'Inter è di ingaggiarlo a metà anno. Se Robinho capirà che la sua squadra, i suoi genitori e il suo agente pensano che sia il momento giusto per andarsene, le trattative con l'Inter potrebbero essere riattivate.
L'Inter ha pronta un'offerta di 18 milioni di euro, che potrebbero arrivare a 22 con i bonus, e ne ha già discusso con il Santos durante le vacanze. Questa offerta ufficiale non si è concretizzata perché Robinho vuole giocare per il club brasiliano nella prima metà dell'anno. Si è parlato dell'acquisto immediato dell'attaccante da parte dell'Inter lasciandolo in patria fino a giugno, ma non è stata considerata la soluzione migliore da entrambe le parti.
