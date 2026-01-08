I nerazzurri fanno sul serio per il giovane attaccante brasiliano, figlio dell'ex calciatore di Real Madrid e Milan

L'Inter è pronta a fare sul serio per Robinho jr: i nerazzurri stanno monitorando da tempo questo giovane talento brasiliano classe 2007 del Santos, figlio dell'ex attaccante - tra le altre - di Real Madrid e Milan, e nelle ultime settimane hanno mosso i primi passi concreti.

Secondo Lucas Musetti, giornalista di UOL Esporte molto vicino alle vicende di casa Santos, Robinho si sarebbe recato in Italia durante le vacanze natalizie, e in questi giorni avrebbe visitato le strutture dell'Inter. Il club di viale della Liberazione è in testa alla corsa per il suo acquisto già dallo scorso anno, ma non ha ancora presentato un'offerta ufficiale, in gran parte per volontà del giocatore stesso. L'idea dell'Inter è di ingaggiarlo a metà anno. Se Robinho capirà che la sua squadra, i suoi genitori e il suo agente pensano che sia il momento giusto per andarsene, le trattative con l'Inter potrebbero essere riattivate.

L'Inter ha pronta un'offerta di 18 milioni di euro, che potrebbero arrivare a 22 con i bonus, e ne ha già discusso con il Santos durante le vacanze. Questa offerta ufficiale non si è concretizzata perché Robinho vuole giocare per il club brasiliano nella prima metà dell'anno. Si è parlato dell'acquisto immediato dell'attaccante da parte dell'Inter lasciandolo in patria fino a giugno, ma non è stata considerata la soluzione migliore da entrambe le parti.