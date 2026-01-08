Oltre alle uscite, l'Inter continua a essere attiva sottotraccia anche sul fronte entrate, maggiormente in prospettiva futura.
Romano: “Gila, derby Inter-Milan per giugno. Occhio a Mlacic perché i nerazzurri stanno…”
Oltre alle uscite, l'Inter continua a essere attiva sottotraccia anche sul fronte entrate, maggiormente in prospettiva futura. Soprattutto in difesa
Soprattutto in difesa. Queste le ultime novità da Fabrizio Romano:
"Gila? La Lazio non prende in considerazione una cessione a gennaio. Per l'estate, visto il contratto in scadenza 2027, sia Inter che Milan hanno già preso informazioni sul calciatore e lo stanno seguendo da vicino. Mlacic: non ci sono ostacoli tra Inter e Hajduk Spalato, sulle cifre ci siamo".
"Si sta continuando a lavorare lato giocatore con ottimismo crescente. Ci sono tante squadre interessate, ma l'Inter fa sempre più sul serio. I nerazzurri ci lavorano da mesi, c'era il Barcellona ma ora sembra fuori. I dialoghi con l'entourage da parte dell'Inter sono molto molto seri".
