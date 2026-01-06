Il Torino non soddisfatto delle prestazioni del centrocampista che tornerà all'Inter

Gianni Pampinella Redattore 6 gennaio - 15:00

Potrebbe già essere finita l'avventura di Kristjan Asllani al Torino. Arrivato in prestito con diritto di riscatto, il centrocampista on ha convinto e nelle ultime gare ha visto il campo col contagocce. Ecco perché è sempre più probabile un ritorno all'Inter che dovrà trovare un'altra sistemazione per l'albanese.

"Il Torino ha ritenuto le prestazioni sportive di Asllani gravemente insufficienti, attorno al centrocampista albanese c’erano alte aspettative. Evidentemente Asllani ha deluso queste aspettative portando Cairo ad anticipare i tempi e parlare in modo chiaro con l’Inter, probabilmente anche in virtù dei buoni rapporti che intercorrono tra i due club", sottolinea Calciomercato.com.

"Il Torino ha comunicato all’Inter che in estate non riscatterà Asllani, di conseguenza i nerazzurri non potranno contare sui 12 milioni del riscatto. Tanto vale intervenire subito, evitando che i prossimi sei mesi da qui a giugno possano causare ancora più danni al valore economico del calciatore. Ecco perché Inter e Torino stanno discutendo circa l’interruzione anticipata del prestito di Asllani".

"Il giocatore lascerà Torino solo nel momento in cui si presenterà un’altro club disposto a ingaggiarlo. Ed in questa direzione che si stanno muovendo sia l’Inter che l’agente di Asllani. Rumors provengono da Firenze e Parma ma non è da escludere che questa volta Asllani possa dover considerare l’idea di lasciare l’Italia per approdare in un altro campionato. In viale della Liberazione, per esempio, sono convinti che il campionato spagnolo sia quello più adatto alle sue caratteristiche tecniche".

(Calciomercato.com)