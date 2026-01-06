Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione su Federico Chiesa, chiarendo anche quale sia la posizione dell'Inter a riguardo

Intervenuto su Youtube, Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione su Federico Chiesa , chiarendo anche quale sia la posizione dell'Inter a riguardo:

"Facciamo chiarezza e parliamo del Napoli: risulta che il Napoli ha fatto una chiamata per capire la situazione Chiesa l'abbia fatta, ci sono rapporti buoni tra Manna e l'entourage di Chiesa ma il Napoli, ad oggi, non può fare l'obbligo di riscatto, a meno di un'uscita con la stessa formula.

La Juve ci sta lavorando, ha un'apertura del giocatore, c'è su Chiesa, ci vuole pazienza, aspetta segnali da Liverpool. La Juve resta attenta. L'Inter non c'è, crede che Chiesa per caratteristiche sia un giocatore diverso rispetto al 3-5-2 che ha in mente Chivu, ad oggi l'Inter non c'è e dopo l'operazione Cancelo saltata non si è mossa"