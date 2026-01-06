Alfio Musmarra ha parlato così del mercato dell'Inter dopo l'affare Cancelo definitivamente sfumato

Matteo Pifferi Redattore 6 gennaio - 14:32

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha parlato così del mercato dell'Inter dopo l'affare Cancelo definitivamente sfumato:

"Bisogna fare delle riflessioni sull'Inter, anche l'anno scorso a gennaio non è stata messa nelle condizioni di essere rinforzata per il rush finale. Si decise di fare quello che poi si è fatto nel mercato di gennaio e poi siamo arrivati corti a fine stagione. Se la società l'anno scorso avesse fatto un paio di cosine, magari sarebbe arrivato un titolo. Alla fine anche il club non ha fatto quello che avrebbe potuto fare. La rosa era migliorabile un anno fa, si sceglie di non farlo ed è un altro discorso ma bisogna assumersi delle responsabilità"

"Su chi andare ora? La società da tempo immemore ha fatto sapere che non si sarebbe speso così tanto per spendere e tutto resta invariato. Cancelo ha altre preferenze? Benissimo. Non si prenderà nessuno tanto per prendere. Palestra è un sogno, un giocatore che piace all'Inter, a mio avviso ha una valutazione spropositata, è una valutazione da Premier secondo me.

Faccio fatica a pensare che ci sia un club italiano che paghi 40 mln. Secondo me è da escludere. Di Dodò ne avevamo parlato in tempi non sospetti ma ad oggi non c'è nulla. Andando per esclusione l'unico potrebbe essere lui, bisognerà capire se nei prossimi giorni si deciderà di andare su Dodò o no. Ad oggi la trattativa non esiste, è un'idea di mercato sì, ma ad oggi non c'è nulla"