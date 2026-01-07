Kristjan Asllani vestirà una nuova maglia nel giro di pochi giorni. Ne è convinto anche il Corriere dello Sport di stamattina, alla luce di quanto emerso da Torino nell'ultimo periodo. Si legge infatti sul quotidiano: "Né Torino, né Inter: Asllani chiuderà la stagione in una terza squadra. Il trasferimento in maglia granata dell’albanese non è andato come previsto.

Ormai è considerato fuori dal progetto, come ha fatto capire il ds del Toro Petrachi. Tanto vale quindi trovargli un’altra sistemazione. È interesse anche del club nerazzurro, che vuole evitare di veder crollare il suo valore. Le società, dunque, lavoreranno assieme per individuare una soluzione. E chissà che stavolta Asllani non prenda in considerazione una destinazione estera, scartata invece la stagione scorsa. L’operazione con il Torino era stata chiusa sulla base di un prestito da 1,5 milioni, con diritto di riscatto fissato a 12. Ora la priorità e trovare il modo di rilanciare il centrocampista".