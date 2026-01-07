FC Inter 1908
Chivu merita l’aiuto della società: alternative fatte in casa a Dumfries? Eccole: non bastano

L'Inter ha sperato fino all'ultimo nell'arrivo di Cancelo. Ora che il portoghese è sfumato, come si comporterà Chivu?
L'Inter ha sperato fino all'ultimo nell'arrivo di Cancelo. Ora che il portoghese è sfumato, come si comporterà Chivu in caso di mancato aiuto da parte della società?

"Chivu non è certo tipo che si dispera per un mancato arrivo o che sbanda davanti a un problema. Piuttosto è allenatore che, quell'intoppo, lo guarda dritto negli occhi e prova a risolverlo. Fino ad ora ha riempito quel vuoto con Luis Henrique che a Parma festeggerà la sua personalissima nona sinfonia. Nove partite da titolare di fila e fiducia confermata.

Anche se con alterne risposte. Chivu insiste, il brasiliano non potrà mai dire di non aver avuto le giuste chance. Capitalizzarle, chiaro, sta solo a lui che continua a interpretare il ruolo della prima scelta. Per necessità, per volontà e per dinamiche di mercato che hanno allontanato l’obiettivo numero uno del mercato invernale fin qui.

Per quella porzione di campo comunque ci sarebbe anche Darmian, l’opzione due che dopo i guai fisici tornerà a disposizione per il big match contro il Napoli. Gli infortuni e la questione anagrafica non premiano il 36enne che ha anche il contratto in scadenza ma, a seconda delle partite, sarà un’ulteriore alternativa nel mazzo di Chivu (anche come secondo di Bisseck).

E poi c’è sempre Diouf a gara in corso e la sua duttilità nel giocare anche a piede invertito. Chivu ha conquistato il primo posto in classifica senza un titolare pesante ed è lì che vuole restare nonostante questa defezione. Anche senza aiuti dal mercato; le alternative sono già pronte e fatte in casa", scrive la Gazzetta dello Sport.

Si tratta palesemente di alternative non all'altezza di un giocatore di ruolo importante. Chivu merita un aiuto da parte della società.

