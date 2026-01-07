FC Inter 1908
Tuttosport: “Inter ha tesoretto di 20-24 millioni! E dall’area tecnica fanno sapere che…”

L’Inter ha un tesoretto da 20-24 milioni che potrebbe essere speso sul mercato al netto di possibile uscite
Marco Astori
E' sfumato l'arrivo di Joao Cancelo. L'Inter aveva individuato nel portoghese, in uscita dall'Al Hilal, un'occasione importante di mercato per riempire il vuoto temporaneo lì a destra legato all'infortunio di Dumfries. Ma il suo approdo al Barcellona ha cambiato un po' i piani.

Spiega in merito Tuttosport: "Questo non vuol dire che l’Inter rimarrà così. Dal club, sarebbe una notizia al contrario, emerge questa verità ma ovviamente chi governa l’area tecnica è attento alle possibili occasioni che potrebbero palesarsi nelle prossime settimane.

In tal senso conviene guardare i giocatori con il contratto in scadenza nel 2027: come più volte sottolineato, l’Inter ha un tesoretto da 20-24 milioni che potrebbe essere speso sul mercato al netto di possibile uscite".

