E' sfumato l'arrivo di Joao Cancelo. L'Inter aveva individuato nel portoghese, in uscita dall'Al Hilal, un'occasione importante di mercato per riempire il vuoto temporaneo lì a destra legato all'infortunio di Dumfries. Ma il suo approdo al Barcellona ha cambiato un po' i piani.
Tuttosport: “Inter ha tesoretto di 20-24 millioni! E dall’area tecnica fanno sapere che…”
L’Inter ha un tesoretto da 20-24 milioni che potrebbe essere speso sul mercato al netto di possibile uscite
Spiega in merito Tuttosport: "Questo non vuol dire che l’Inter rimarrà così. Dal club, sarebbe una notizia al contrario, emerge questa verità ma ovviamente chi governa l’area tecnica è attento alle possibili occasioni che potrebbero palesarsi nelle prossime settimane.
In tal senso conviene guardare i giocatori con il contratto in scadenza nel 2027: come più volte sottolineato, l’Inter ha un tesoretto da 20-24 milioni che potrebbe essere speso sul mercato al netto di possibile uscite".
