Kristjan Asllani può essere una pedina importante di scambio per l’Inter: non solo per Castro, c'è anche un altro nome

Alessandro Cosattini Redattore 21 marzo 2025 (modifica il 21 marzo 2025 | 08:52)

Kristjan Asllani può essere una pedina importante di scambio per l’Inter. Come anticipato da FCIN1908.it, l’albanese può diventare una carta per il prossimo mercato estivo.

“L’Inter non scarta l’ipotesi di inserire Asllani in una eventuale operazione con il Torino per Ricci.

L’Inter non scarta l’ipotesi di inserire Asllani in una eventuale trattativa con il Bologna per Castro.

L’Inter non scarta l’ipotesi di inserire Asllani.