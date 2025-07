CdS – Asllani punta i piedi, rifiuta persino il Betis e costringe l’Inter a…

Il club nerazzurro ha messo in vendita il giocatore da cui si aspettava di più. Lui ha detto no al Betis che era interessato perché preferisce restare in Italia

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 luglio 2025 (modifica il 24 luglio 2025 | 12:16)

Di Asllani vi abbiamo raccontato ieri. Il giocatore è considerato in uscita dall'Inter, ma ha detto no al Betis con non poco stupore da parte del club nerazzurro.

L'Inter ha bisogno di cedere per arrivare alle pedine che servono a Chivu, in particolare Leoni. Come ha già ampiamente spiegato il direttore sportivo Piero Ausilio, al giocatore è stata annunciata la cessione. "Non c’è posto per l’albanese, soprattutto nel caso in cui si dovesse virare stabilmente verso la mediana a due, e il club interista vuole monetizzare il cartellino di un giocatore che ha maturato una buona esperienza in un top club ed ha ancora 23 anni con una carriera intera davanti", scrive il Corriere dello Sport sul giocatore di origine albanese.

Ma è arrivato un no al Betis che era interessato a lui perché preferirebbe restare a giocare in Serie A. "Questa sua volontà - oltre a infastidire la società di Viale della Liberazione - crea molti limiti sui club a cui potrebbe essere ceduto e soprattutto ridimensiona le richieste economiche dell’Inter, che parte da una base di 18 milioni per il cartellino. Il discorso avviato con il Betis Siviglia nelle scorse settimane sembrava molto promettente, ma è stato Asllani a puntare i piedi e di conseguenza a far naufragare l’ipotesi spagnola. Rispetto all’investimento di circa 14 milioni fatto nell’estate 2022, l’Inter si aspettava di più dal nazionale albanese e il giocatore nell’ultima stagione non è riuscito a compiere il grande salto quando Simone Inzaghi gli ha concesso maggiore spazio in cabina di regia", si legge ancora nell'articolo dedicato al calciatore.

(Fonte: CdS)