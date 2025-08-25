Asllani al Torino: l’impatto sui conti e la plusvalenza per l’Inter sarebbe di…

FC Inter 1908
Oggi è arrivata anche l’ufficialità, Kristjan Asllani è un nuovo giocatore del Torino: l’impatto sui conti e la possibile plusvalenza per l’Inter
Oggi è arrivata anche l’ufficialità. “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Kristjan Asllani al Torino FC. Il centrocampista classe 2002 si trasferisce a titolo temporaneo fino al termine della stagione con diritto di opzione in favore della squadra granata”, si legge. Ma come impatterà questa cessione sui conti dell’Inter? E a quanto ammonterebbe l’eventuale plusvalenza in caso di riscatto al termine della stagione? A fare chiarezza sulle cifre è calcioefinanza.it.

Partendo dal prestito, l’Inter dovrebbe incassare 1,5 milioni di euro dal Torino per il 2025/26. In aggiunta, i nerazzurri risparmieranno sullo stipendio del centrocampista (2,4 milioni di euro lordi circa) per un effetto positivo sui conti di stagione pari a 3,9 milioni di euro. Cifra quest’ultima che potrebbe crescere in caso di riscatto del calciatore entro il 30 giugno 2026, con relativa plusvalenza.

Guardando agli ultimi dati ufficiali, Asllani ha un costo storico pari a 15,7 milioni di euro circa e un valore residuo di poco meno di 9,6 milioni di euro. La cifra è scesa a circa 7,2 milioni al 30 giugno 2025 e scenderà ancora a 4,8 milioni al 30 giugno 2026. Se il riscatto fosse fissato per 12 milioni, la plusvalenza ammonterebbe quindi a 7,2 milioni di euro, si legge.

