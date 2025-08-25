FC Inter 1908
calciomercato

Clamoroso retroscena su Gigio Donnarumma e l’Inter svelato da Tancredi Palmeri nelle scorse settimane: era pronto questo stipendio
Alessandro Cosattini Redattore 

Clamoroso retroscena su Gigio Donnarumma e l’Inter svelato da Tancredi Palmeri nelle scorse settimane. Il portiere è pronto a lasciare il PSG e sempre più vicino al Manchester City, ma in caso di addio a 0 nel 2026 l’Inter era un’opzione concreta.

Donnarumma
“L’Inter già da mesi si è interessata a Donnarumma, e non ha ricevuto alcuna preclusione al passaggio. L’Inter avrebbe preso Donnarumma solo da svincolato garantendo uno stipendio allo stesso livello di Lautaro. Ma la rottura anticipata e l’esborso del Manchester City tolgono ogni pensiero", ha recentemente svelato il giornalista.

Lautaro Martinez percepisce 9 milioni di euro netti a stagione, corrispondenti a circa 16,6 milioni lordi. Per Donnarumma era pronto uno stipendio di questo livello.

