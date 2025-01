Paolo Assogna, inviato Sky della Roma, su Instagram ha fatto il punto della situazione, sottolineando come siano i Friedkin a volere il ritorno di Frattesi nella Capitale: "Sono direttamente i Friedkin a volere Frattesi, per questo la Roma nei prossimi giorni farà una proposta all’Inter con un contenuto economico da distribuire negli anni e un calciatore della vecchia guardia (come Cristante e Pellegrini) come contropartita e partirà una trattativa non facile ma non impossibile"