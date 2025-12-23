FC Inter 1908
Domenica sera al New Balance Stadium è in programma il big match tra Atalanta e Inter: e chissà che non si parli di Marco Palestra
Marco Macca
Marco Macca 

Domenica sera al New Balance Stadium è in programma il big match tra Atalanta e Inter. E chissà, come scrive Tuttosport, che non possa essere l'occasione giusta per parlare di Marco Palestra, entrato prepotentemente nel mirino dei nerazzurri per la fascia destra per il dopo Dumfries:

"Appuntamento domenica 28 dicembre al New Balance Stadium, orario le 18.30-19 circa, ovvero un paio d’ore prima del fischio d’inizio che metterà di fronte Atalanta e Inter. Da una parte i padroni di casa Luca Percassi e Tony D’Amico, rispettivamente amministratore delegato e direttore sportivo dell’Atalanta, dall’altra Beppe Marotta e Piero Ausilio, presidente e ds dell’Inter".

"Argomento dell'aperitivo pre-match Marco Palestra, ovvero una delle rivelazioni del campionato, obiettivo primario del club nerazzurro (di Milano) per rinforzare la fascia destra orfana da quasi due mesi di Denzel Dumfries, destinato a rimanere ai box almeno fino a fine febbraio. Obiettivo per l'oggi, ma eventualmente anche per il domani, visto che il futuro dell'olandese è tutt'altro che scontato".

