Con gli infortuni di Dumfries e Darmian, si è aperta una voragine sulla fascia destra dell'Inter. Ecco come si muoverà il club
Andrea Della Sala Redattore 

Con gli infortuni di Dumfries e Darmian, si è aperta una voragine sulla fascia destra dell'Inter. Luis Henrique non sta convincendo, mentre Chivu potrebbe riproporre l'esperimento Diouf. Intanto qualcosa sul mercato potrebbe muoversi.

"In attesa di prendere una rotta decisiva sul mercato - il club interverrà soltanto se ci fosse nel mirino un profilo di valore e non una semplice figura tampone -, il tecnico romeno deve gestire una zona strategica del campo in cui per due mesi e mezzo almeno non ci sarà un titolarissimo come Denzel Dumfries", scrive La Gazzetta dello Sport.

