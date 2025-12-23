L'Inter sembra ormai entrata nell'ottica di lascia andare Davide Frattesi, anche a gennaio, di fronte all'offerta giusta (non meno di 30 milioni). Soldi che, secondo il Corriere dello Sport, potrebbero servire per l'assalto a un profilo come Ederson dell'Atalanta:
I soldi di Frattesi verrebbero reinvestiti per un gran colpo: “L’Inter si fionderebbe su…”
"(...) Ebbene, quell’eccezione, da dedicare appunto ad almeno uno tra Palestra ed Ederson, potrebbe essere rinnovata anche al termine di questa annata. Eccezione, peraltro, sostenuta dal ricavato per la cessione di Frattesi. Ormai è chiaro, infatti, che il futuro dell’ex-Sassuolo sia lontano da Milano. Nulla è cambiato rispetto alla scorsa stagione. Anzi, forse, per lui, la situazione è pure peggiorata".
"Di differente, semmai, c’è il prezzo di vendita. Se, in precedenza l’Inter pretendeva 40 milioni, ora la richiesta si aggira attorno ai 30, ma solo per una cessione a titolo definitivo o al massimo attraverso un prestito con obbligo di riscatto. Insomma, chi vuole davvero Frattesi si faccia avanti. L’Inter è pronta ad ascoltare, per poi lanciarsi all'inseguimento di Ederson".
(Fonte: Corriere dello Sport)
