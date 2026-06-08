In questi giorni la trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra è in stallo. La sensazione è che presto potrebbe arrivare il tanto atteso rilancio da parte del club di Viale della Liberazione e accontentare le richieste di Percassi. Ecco perché il club bergamasco lavora con forza su Nicolò Savona, individuato come alternativa di Palestra.