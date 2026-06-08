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Atalanta, Savona è un nome per la sostituzione di Palestra: arriva la conferma di Pedullà

Atalanta, Savona è un nome per la sostituzione di Palestra: arriva la conferma di Pedullà - immagine 1
L'Atalanta ha individuato nell'ex Juventus l'alternativa a Palestra in caso di addio
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

In questi giorni la trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra è in stallo. La sensazione è che presto potrebbe arrivare il tanto atteso rilancio da parte del club di Viale della Liberazione e accontentare le richieste di Percassi. Ecco perché il club bergamasco lavora con forza su Nicolò Savona, individuato come alternativa di Palestra.

Atalanta, Savona è un nome per la sostituzione di Palestra: arriva la conferma di Pedullà- immagine 2

La conferma che l'Atalanta sta provando a riportare in Italia l'ex Juve, arriva anche da Alfredo Pedullà: "Come raccontato in esclusiva qualche settimana fa, Nicolò Savona è un nome in evidenza per la sostituzione di Palestra".

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