Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, Bucchioni sicuro: “Se Ausilio ieri ha confermato il nome di Jones vuol dire che sa che…”
calciomercato
Mercato, Bucchioni sicuro: “Se Ausilio ieri ha confermato il nome di Jones vuol dire che sa che…”
Per TMW, Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato del mercato dell'Inter e del nome di Curtis Jones per il centrocampo
Nel corso del suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato del mercato dell'Inter e del nome di Curtis Jones per il centrocampo.
"A centrocampo l'obiettivo di gennaio Curtis Jones mediano del Liverpool, resta una priorità. Gli inglesi trattano ma chiedono trenta milioni, l'Inter ne vuole spendere venti. Se Ausilio ieri ha confermato anche questo nome vuol dire che sa di poter andare fino in fondo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA