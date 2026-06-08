L’Inter sta chiudendo le operazioni per sistemare la difesa. Il nuovo centrale sarà quasi sicuramente questo nome

Marco Astori Redattore 8 giugno 2026 (modifica il 8 giugno 2026 | 13:02)

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L'Inter stringe per Oumar Solet, obiettivo numero uno per rinforzare la difesa per la prossima stagione. Ecco cosa risulta a Enzo Bucchioni nel suo editoriale per TMW: "L’Inter sta chiudendo le operazioni per sistemare la difesa. Il nuovo centrale sarà quasi sicuramente il francese Oumar Solet e ieri il direttore sportivo nerazzurro Ausilio si è sbilanciato parecchio.

Con Solet, 26 anni, l’Inter ha trovato l’accordo e il giocatore vuole soltanto i nerazzurri. L’Udinese lo valuta 25 milioni, a un anno dalla scadenza del contratto sono tanti, ma una soluzione si troverà tanto più che i friulani lo hanno preso a zero un anno e mezzo fa e la plusvalenza c’è comunque.

La formula potrebbe essere un prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate (facili) situazioni. Solet è quel difensore dai piedi buoni (è il decimo per dribblings nel campionato) che Chivu aspetta per dare più dinamismo e partecipazione al gioco al suo reparto arretrato. Numericamente Solet prenderà il posto di Acerbi che, svincolato, a sua volta sta cercando una squadra per chiudere la carriera".