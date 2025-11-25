FC Inter 1908
Domani l'Inter affronterà l'Atletico nella quinta giornata di Champions League. Il tecnico potrebbe confermare il brasiliano a destra
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

La gara contro il Milan ha messo in evidenza un fatto: la difficoltà dell'Inter nei big match. Un trend che, come sottolinea Tuttosport, va assolutamente invertito. Intanto la testa è alla gara di domani contro l'Atletico Madrid, a proposito di bib match.

"Dopo Madrid, l’Inter incontrerà Liverpool e Arsenal a San Siro per chiudere a Dortmund contro il Borussia, quattro maxisfide in cui andrà testata la tenuta della squadra nerazzurra anche in Champions. Domani sera, a meno di sorpresissime, Chivu a destra confermerà Carlos Augusto. Nonostante le difficoltà date dal fatto di giocare “a piede invertito” il brasiliano non è per niente dispiaciuto all’allenatore che, in una gara dove ci sarà da soffrire, potrà contare sulla sua solidità nella fase difensiva".

"Il fatto che Dumfries tornerà solo a metà dicembre rappresenta però un problemone per Chivu: a destra infatti restano nel mazzo Luis Henrique (che ha mostrato evidenti difficoltà nel sintonizzarsi con la nuova realtà) e Darmian, ancora lungodegente e comunque avviato verso i 36 (taglierà il traguardo il 2 dicembre). Non a caso Ausilio e Baccin hanno iniziato a scandagliare il mercato proprio per cercare un esterno a destra: lì a gennaio qualcosa va fatto". 

(Tuttosport)

