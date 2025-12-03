Piero Ausilio al Gran Galà del calcio si è espresso chiaramente verso il mercato di gennaio: "In estate abbiamo fatto un mercato diverso rispetto agli ultimi anni, quando avevamo lavorato sui parametri zero. Siamo convinti di essere forti, siamo migliorati nelle alternative, che io non chiamo seconde linee. Davanti siamo stracoperti con Pio e Bonny, a destra ci sono Darmian, Luis Henrique, stiamo scoprendo Diouf e Carlos Augusto è un'opportunità. Purtroppo per voi si resterà così. Non ci saranno neanche uscite", ha detto il direttore sportivo nerazzurro. Ma per La Gazzetta dello Sportsi tratta di una 'bugia'.
Gds – Ausilio, bugia sul mercato. A gennaio pista calda, a giugno il nome che stravolge
"Al gran galà Aic, lunedì sera, il ds interista Pietro Ausilio ha chiuso la porta a doppia mandata a possibili nuovi ingressi a gennaio. Attenzione all’aggiunta, però: se dovesse partire qualcuno, lo scenario cambierebbe d’improvviso. Il caso monitorato con più attenzione è quello di Davide Frattesi, titolare stasera, ma mugugnante per la scarsa considerazione generale. Tutti considerano questa stagione come la sua ultima in nerazzurro ma, se le cose dovessero precipitare, potrebbe chiedere di partire già a gennaio. In quel caso, si aggiungerebbe in rosa un centrocampista con caratteristiche differenti, di strappo e fisico, capace di occupare la posizione di Calha o di unirsi al turco in mediana.
Marten Frendrup, 24enne danese del Genoa, è stato sempre tenuto d’occhio dalla dirigenza ed è un nome pronto a tornare di attualità. Il tutto, ben sapendo, che il sogno è un altro: Manu Koné, l’uomo che cambierebbe alla radice la squadra di Chivu. Nel caso in cui in futuro la Roma dovesse trovarsi costretta a sacrificare proprio il francese, i nerazzurri tornerebbero a fare un tentativo", si legge sulla rosea.
