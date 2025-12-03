Piero Ausilio al Gran Galà del calcio si è espresso chiaramente verso il mercato di gennaio: "In estate abbiamo fatto un mercato diverso rispetto agli ultimi anni, quando avevamo lavorato sui parametri zero. Siamo convinti di essere forti, siamo migliorati nelle alternative, che io non chiamo seconde linee. Davanti siamo stracoperti con Pio e Bonny, a destra ci sono Darmian, Luis Henrique, stiamo scoprendo Diouf e Carlos Augusto è un'opportunità. Purtroppo per voi si resterà così. Non ci saranno neanche uscite", ha detto il direttore sportivo nerazzurro. Ma per La Gazzetta dello Sportsi tratta di una 'bugia'.