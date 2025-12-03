FC Inter 1908
Qual è la vera cifra spesa dall’Inter per Andy Diouf? Ecco tutti i dettagli dell'operazione chiusa in estate dal club nerazzurro
Qual è la vera cifra spesa dall’Inter per Andy Diouf? Alcuni media hanno parlato di 20 milioni più bonus, ma la verità è una sola secondo quanto riportato da Fabrizio Romano.

“Volevo chiarire le cifre di Andy Diouf all’Inter. La cifra finale è 25 milioni di euro garantiti al Lens. Erano emerse indiscrezioni di un pacchetto da 25 coi bonus, di cui 20 di parte fissa. Invece sono già garantiti tutti e 25, così l’Inter ha superato tutte le altre squadre interessate”, ha spiegato. Contratto di 5 anni per Diouf coi nerazzurri.

In Coppa Italia contro il Venezia è arrivato il suo primo gol con la maglia dell’Inter nella sfida col Venezia.

