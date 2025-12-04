Cesc Fabregas in estate ha detto no all'Inter . L'allenatore del Como era in cima alla lista assieme a Cristian Chivu in Viale della Liberazione, ma è stato proprio l'ex Arsenal a rifiutare la corte nerazzurra. Dietro al no, delle promesse clamorose arrivate dalla proprietà del Como , come svelato da Sky Sport.

Gianluca Di Marzio ha infatti svelato che "a Fabregas durante l’estate erano stati promessi 150 milioni per il mercato e il Como infatti non è arrivato lontano da questa cifra.

Il giornalista ha poi proseguito: "Quando l’Inter incontra Fabregas e lui dice di voler rimanere a Como, era per questa promessa che aveva dal Como: 150 milioni di acquisti e l’ultima parola sugli acquisti, oltre ai nomi e lo stipendio da top club che ha ricevuto il tecnico spagnolo”. Queste dunque le promesse che hanno convinto Fabregas a dire no all'Inter per restare a Como in estate.