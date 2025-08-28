Si parla sempre più insistentemente di un possibile addio a fine mercato di Piero Ausilio all'Inter. Il dirigente nerazzurro, infatti, è nel mirino dell'Al Hilal di Simone Inzaghi. Il Giorno oggi in edicola passa in rassegna i quasi trent'anni interisti del direttore sportivo:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Addio Ausilio? “Due capolavori e un errore che ha un nome preciso. E ora Marotta…”
calciomercato
Addio Ausilio? “Due capolavori e un errore che ha un nome preciso. E ora Marotta…”
Si parla sempre più insistentemente di un possibile addio a fine mercato di Piero Ausilio all'Inter. Il dirigente nerazzurro, infatti, è nel mirino dell'Al Hilal
"Passa attraverso la proprietà Moratti, Thohir, Suning e, ora, Oaktree, conquistando con la prima squadra due Scudetti, 4 Coppe Italia, 3 Supercoppe e un Mondiale per Club, vivendo anche due finali di Champions League e una di Europa League".
"Dai suoi stessi ricordi emergono i due capolavori, Kovacic e Brozovic (senza dimenticare la compravendita di Onana), e il grande errore, Kvaratskhelia. Per l’uomo, anzi gli uomini considerando il vice Baccin, è un’occasione irripetibile. Per i dirigenti la fine di un lungo percorso, lasciando Beppe Marotta in una situazione più che complessa. Ma sono le regole del mercato. L’Arabia dorata chiama. Dire no sarebbe solo per una questione di cuore".
(Fonte: Il Giorno)
© RIPRODUZIONE RISERVATA