"Passa attraverso la proprietà Moratti, Thohir, Suning e, ora, Oaktree, conquistando con la prima squadra due Scudetti, 4 Coppe Italia, 3 Supercoppe e un Mondiale per Club, vivendo anche due finali di Champions League e una di Europa League".

"Dai suoi stessi ricordi emergono i due capolavori, Kovacic e Brozovic (senza dimenticare la compravendita di Onana), e il grande errore, Kvaratskhelia. Per l’uomo, anzi gli uomini considerando il vice Baccin, è un’occasione irripetibile. Per i dirigenti la fine di un lungo percorso, lasciando Beppe Marotta in una situazione più che complessa. Ma sono le regole del mercato. L’Arabia dorata chiama. Dire no sarebbe solo per una questione di cuore".