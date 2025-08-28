Il mercato dell'Inter, in entrata, dovrebbe essere chiuso. Non sono previste operazioni in questi ultimi giorni, la dirigenza è al lavoro per chiudere alcune operazioni in uscita e rimane vigile se dovessero capitare delle occasioni. Questo il punto mercato di Sky Sport:
L'Inter non dovrebbe fare nessuna operazione in entrata in questi ultimi giorni di mercato. Da monitorare l'uscita di Taremi
"Non grandi notizie in entrata per l'Inter: la rosa è a posto, lo aveva fatto capire Marotta. Se ci sarà un'opportunità in difesa la coglieranno, al momento no. In uscita Taremi che interessa a Panathinaikos e Olympiacos soprattutto e anche al Psv in Olanda".
