Piero Ausilio, nel suo intervento a margine dell'inaugurazione del calciomercato, ha parlato anche dell'eventualità del colpo mediatico da parte dell'Inter:
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Ausilio duro col giornalista: “Trequartista nel 3-5-2 non esiste. Non alleni l’Inter e ti ho…”
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"L'importante è parlare di colpo funzionale, non di grande colpo. Il grande colpo è quello che si dimostra funzionale, non è la somma che spendi che stabilisce che un giocatore è forte. Noi stiamo cercando quello che ci manca, non per forza stiamo cercando la mediaticità che piace tanto fuori. Per funzionale intendo uno che porti all'Inter quel qualcosa in più, noi abbiamo una squadra forte.
Un colpo davanti? Davanti abbiamo 4 attaccanti che ci invidiano tutti. Il trequartista nel 3-5-2 non esiste. Se passo ai due dietro la punta? Non fai l'allenatore dell'Inter, l'allenatore dell'Inter gioca 3-5-2. Ti ho risposto, l'allenatore dell'Inter gioca 3-5-2 e il trequartista non c'è
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