Ausilio duro col giornalista: “Trequartista nel 3-5-2 non esiste. Non alleni l’Inter e ti ho…”

"L'importante è parlare di colpo funzionale, non di grande colpo. Il grande colpo è quello che si dimostra funzionale, non è la somma che spendi che stabilisce che un giocatore è forte. Noi stiamo cercando quello che ci manca, non per forza stiamo cercando la mediaticità che piace tanto fuori. Per funzionale intendo uno che porti all'Inter quel qualcosa in più, noi abbiamo una squadra forte.