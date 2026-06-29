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fcinter1908 calciomercato mercato inter Ausilio: “Puntiamo tantissimo su Stankovic, da anni! E vi dico che Massolin sarà…”

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Ausilio: “Puntiamo tantissimo su Stankovic, da anni! E vi dico che Massolin sarà…”

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Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha parlato così di Aleksandar Stankovic e Yanis Massolin a margine dell'inaugurazione del mercato
Alessandro Cosattini Redattore 

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Intervenuto a margine dell'evento di inaugurazione del calciomercato 2026, Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha parlato così di Aleksandar Stankovic e Yanis Massolin:

Ausilio: “Puntiamo tantissimo su Stankovic, da anni! E vi dico che Massolin sarà…”- immagine 2

"Stankovic? L'abbiamo ricomprato per una cifra importante, è un giocatore su cui abbiamo sempre puntato, ci crediamo da anni. Abbiamo fatto un percorso di valorizzazione giusto, l'abbiamo riportato a casa.

Ausilio: “Puntiamo tantissimo su Stankovic, da anni! E vi dico che Massolin sarà…”- immagine 3

Lui e Massolin saranno parte della rosa sicuramente almeno fino a metà agosto, poi assieme all'allenatore faremo delle valutazioni, anche il centrocampo deve essere fatto con equilibrio. Su Stankovic puntiamo tantissimo, per il presente e per il futuro".

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