Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Ausilio: “Puntiamo tantissimo su Stankovic, da anni! E vi dico che Massolin sarà…”
calciomercato
Ausilio: “Puntiamo tantissimo su Stankovic, da anni! E vi dico che Massolin sarà…”
Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha parlato così di Aleksandar Stankovic e Yanis Massolin a margine dell'inaugurazione del mercato
Intervenuto a margine dell'evento di inaugurazione del calciomercato 2026, Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha parlato così di Aleksandar Stankovic e Yanis Massolin:
"Stankovic? L'abbiamo ricomprato per una cifra importante, è un giocatore su cui abbiamo sempre puntato, ci crediamo da anni. Abbiamo fatto un percorso di valorizzazione giusto, l'abbiamo riportato a casa.
Lui e Massolin saranno parte della rosa sicuramente almeno fino a metà agosto, poi assieme all'allenatore faremo delle valutazioni, anche il centrocampo deve essere fatto con equilibrio. Su Stankovic puntiamo tantissimo, per il presente e per il futuro".
© RIPRODUZIONE RISERVATA