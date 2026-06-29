Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha parlato così di Aleksandar Stankovic e Yanis Massolin a margine dell'inaugurazione del mercato

Intervenuto a margine dell'evento di inaugurazione del calciomercato 2026, Piero Ausilio , direttore sportivo dell'Inter, ha parlato così di Aleksandar Stankovic e Yanis Massolin :

" Stankovic ? L'abbiamo ricomprato per una cifra importante, è un giocatore su cui abbiamo sempre puntato, ci crediamo da anni. Abbiamo fatto un percorso di valorizzazione giusto, l'abbiamo riportato a casa.

Lui e Massolin saranno parte della rosa sicuramente almeno fino a metà agosto, poi assieme all'allenatore faremo delle valutazioni, anche il centrocampo deve essere fatto con equilibrio. Su Stankovic puntiamo tantissimo, per il presente e per il futuro".