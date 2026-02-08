FC Inter 1908
Muharemovic osservato speciale, Inter convinta su 2 fronti: c’è il prezzo, la Juve…

Il difensore bosniaco è l'obiettivo per la difesa dei nerazzurri in vista della prossima estate: oggi sarà l'osservato speciale
Alessandro De Felice
Tra presente e futuro. Tarik Muharemovic sfida l’Inter in quello che sarà per lui un altro vero e proprio test contro la squadra che studia il colpo in vista per l’estate.

Oggi alle 18, al Mapei Stadium, Marotta e Ausilio avranno l’opportunità di vedere nuovamente in azione dal vivo il classe 2003, mancino e capace di giocare nella difesa a tre sia al centro che a sinistra.

L’Inter si è convinta sul doppio fronte: quello anagrafico e quello qualitativo, perché negli uffici di Viale della Liberazione la duttilità è pregio assai apprezzato” scrive La Gazzetta dello Sport.

A Muharemovic non manca di certo la personalità: non rinuncia mai al tackle e alle proiezioni offensive verso la porta avversaria.

“Due gol e due assist fin qui in stagione per lui che da giovanissimo giocava in attacco; poi ha iniziato a crescere e ogni centimetro che guadagnava in altezza coincideva con un passo indietro in campo”.

Titolare inamovibile di Grosso, con 20 partite su 23 e in campo per 90 minuti, Muharemovic ha confermato lo status anche dopo la promozione dello scorso anno. Oggi costa 30 milioni di euro, aggiunge il quotidiano, con la Juventus che detiene il 50% del suo cartellino.

“Carnevali non ha negato l’interesse dell’Inter. Oggi Muharemovic potrebbe affrontarla per l’ultima volta e sarà il più classico degli osservati speciali” conclude la Rosea.

