Non solo Domenico Berardi, il ‘guastafeste’. In casa Inter, in occasione della sfida di Reggio Emilia di oggi i fari sono puntati su Tarik Muharemovic, difensore bosniaco classe 2003 dei neroverdi e obiettivo di mercato dei nerazzurri in vista della prossima estate.

In vista di una profonda rivoluzione del reparto arretrato, con Acerbi e De Vrij, oltre a Sommer e Darmian, destinati a partire, l’Inter riparitrà dal riscatto di Akanji dal Manchester City, a cui aggiungere un paio di pedine.

“Innanzitutto è giovane, visto che compirà 23 anni a fine febbraio. Inoltre è di piede mancino: dettaglio tutt’altro che trascurabile tenuto conto che, con l’addio di Acerbi, rimarrebbe il solo Bastoni, come sinistro. Il terzo elemento è il prezzo: la valutazione di Muharemovic si aggira sui 25-30 milioni, quindi entro o poche oltre i parametri standard fissati da Oaktree”.

“Il principale è che la Juventus, da cui il Sassuolo ha prelevato il difensore bosniaco dopo l’esperienza nell’Under 23, ha conservato il 50% sulla rivendita. Significa che al club bianconero, per riprendersi Muharemovic, sarebbe sufficiente pagare la metà rispetto alle concorrenti. E, tra queste, oltre all’Inter, ci sono pure squadre di Premier (il Bournemouth in particolare), tutte con una potenza di fuoco superiore”.