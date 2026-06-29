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fcinter1908 calciomercato mercato inter Ausilio: “Palestra? Due di picche che neanche alle superiori. La verità è che il nostro massimo…”

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Ausilio: “Palestra? Due di picche che neanche alle superiori. La verità è che il nostro massimo…”

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Da Rimini, dove ha preso parte all'evento inaugurale del primo giorno di calciomercato, il ds ha parlato anche di Palestra
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Alla fine è andato al Chelsea. E Piero Ausilio parla di Marco Palestra come del no più grande ricevuto nella sua carriera da direttore sportivo. Anzi parla proprio di due di picche. A Rimini, dove si è tenuto un evento nel giorno in cui si inaugura la sessione estiva del calciomercato, il dirigente non si è tirato indietro rispetto alle ultime vicende che hanno riguardato il club nerazzurro e il giocatore che sembrava ad un passo dal trasferimento a Milano e invece alla fine ha scelto di partire per Londra.

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Quando al dirigente nerazzurro è stato chiesto qual è il no che ancora ricorda non ha avuto dubbi a rispondere con quello che è arrivato più di recente. Palestra sembrava davvero vicino, poi è arrivata la decisione del ragazzo di accettare l'offerta più alta fatta dal Chelsea.

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«Il no che ancora ricordo? Ho appena preso un due di picche che neanche alle scuole superiori… Quello è un no, altre volte ci tiriamo indietro noi. Abbiamo fatto quello che dovevamo, ma il nostro massimo è meno della metà di altri. È un bel due di picche che portiamo a casa», ha raccontato il dirigente interista.

(Fonte: FCINTER1908.IT, dall'inviato a Rimini Daniele Vitiello)

 

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