Da Rimini, dove ha preso parte all'evento inaugurale del primo giorno di calciomercato, il ds ha parlato anche di Palestra

Eva A. Provenzano Caporedattore 29 giugno 2026 (modifica il 29 giugno 2026 | 20:31)

Alla fine è andato al Chelsea. E Piero Ausilio parla di Marco Palestra come del no più grande ricevuto nella sua carriera da direttore sportivo. Anzi parla proprio di due di picche. A Rimini, dove si è tenuto un evento nel giorno in cui si inaugura la sessione estiva del calciomercato, il dirigente non si è tirato indietro rispetto alle ultime vicende che hanno riguardato il club nerazzurro e il giocatore che sembrava ad un passo dal trasferimento a Milano e invece alla fine ha scelto di partire per Londra.

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Quando al dirigente nerazzurro è stato chiesto qual è il no che ancora ricorda non ha avuto dubbi a rispondere con quello che è arrivato più di recente. Palestra sembrava davvero vicino, poi è arrivata la decisione del ragazzo di accettare l'offerta più alta fatta dal Chelsea.

«Il no che ancora ricordo? Ho appena preso un due di picche che neanche alle scuole superiori… Quello è un no, altre volte ci tiriamo indietro noi. Abbiamo fatto quello che dovevamo, ma il nostro massimo è meno della metà di altri. È un bel due di picche che portiamo a casa», ha raccontato il dirigente interista.

(Fonte: FCINTER1908.IT, dall'inviato a Rimini Daniele Vitiello)