"E su Solet in tempi non sospetti vi avevo fatto capire che c'erano problematiche e dubbi di natura fisica", aggiunge Musmarra

Matteo Pifferi Redattore 29 giugno - 17:20

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Intervenuto su Youtube, Alfio Musmarra ha fatto il punto della situazione sul mercato dell'Inter: "Marotta e Ausilio hanno deciso di prendersi un periodo di riflessione dopo la trattativa Palestra, il budget messo a disposizione per lui era importante e si stava ragionando in una certa direzione. Palestra era considerato il presente e il futuro del club, ora è giusto fermarsi per poi agire di conseguenza quando salta l'operazione più importante anche dal punto di vista economico.

Se lo faranno in maniera adeguata o no, è un capitolo da riaprire in un secondo momento ma ci sta fermarsi e riflettere per fare il punto, non essendo intaccati dal malumore, dalla delusione e dall'incazzatura per come è saltata la trattativa Palestra. Bisogna fare un mercato per mantenere alta la competitività. I nomi attuali non scaldano i tifosi.

E su Solet in tempi non sospetti vi avevo fatto capire che c'erano problematiche e dubbi di natura fisica e atletica sul giocatore, quest'anno ha giocato tanto con l'Udinese ma un conto è giocare ogni sette giorni, un altro ogni tre giorni a meno che non ci siano altre questioni di altra natura. L'Inter deve fare due difensori all'altezza. Su chi andrà l'Inter? Al momento non è dato sapere perché la verità è che c'è stato uno stop generale a tutte le operazioni. Se vedete, non escono nomi, non esce più nulla. Lo stop a livello dirigenziale è anche comunicativo"

"Immagino che dopo il weekend di riflessioni, la macchina per cercare di consegnare a Chivu una rosa completa deve partire. Dei nomi che leggo oggi, non mi sembra che ce ne sia uno da Champions per alzare l'asticella però vediamo cosa ci regala il mercato. Vediamo cosa esce fuori in questa settimana, qualcosa dovrà necessariamente uscire in questa settimana per forza di cose"