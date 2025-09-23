"I petrodollari possono attendere. Anche perché i soldi - si sa - nella vita sono certamente importanti, ma non fanno la felicità. Il celebre adagio popolare deve esserselo ripetuto più volte negli ultimi giorni Piero Ausilio, soprattutto nel momento in cui ha deciso di declinare le ricche avance saudite dell’Al Hilal. La formazione di Riad, infatti, era pronta a mettere sul piatto ben 10 milioni di euro in 3 anni per convincere il dirigente lombardo a sbarcare in Arabia e ricomporre così il tandem con Simone Inzaghi. Insieme i due hanno conquistato la bellezza di 6 trofei (1 Scudetto, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane) in un quadriennio con l’Inter. Niente da fare".