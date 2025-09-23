Alla fine, Piero Ausilio ha deciso di restare all'Inter e rifiutare le ricche avances dell'Al Hilal di Simone Inzaghi.
calciomercato
Ausilio ha deciso: no all’Al Hilal. “Troppo l’amore per l’Inter. Vuole la Champions”
A riferirlo è Tuttosport, che racconta gli ultimi giorni del dirigente nerazzurro, ormai nell'organico dirigenziale interista da 25 anni:
"I petrodollari possono attendere. Anche perché i soldi - si sa - nella vita sono certamente importanti, ma non fanno la felicità. Il celebre adagio popolare deve esserselo ripetuto più volte negli ultimi giorni Piero Ausilio, soprattutto nel momento in cui ha deciso di declinare le ricche avance saudite dell’Al Hilal. La formazione di Riad, infatti, era pronta a mettere sul piatto ben 10 milioni di euro in 3 anni per convincere il dirigente lombardo a sbarcare in Arabia e ricomporre così il tandem con Simone Inzaghi. Insieme i due hanno conquistato la bellezza di 6 trofei (1 Scudetto, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane) in un quadriennio con l’Inter. Niente da fare".
"Troppo grande, infatti, l’amore che lega Ausilio all’Inter. Così come il desiderio di arricchire la propria bacheca personale con nuovi successi. Magari conquistando in futuro proprio quella Champions League, sfiorata due volte e che rappresenta l’unico trofeo di alto livello che gli manca da capo dell’area tecnica. Uno stimolo in più per continuare a restare a Milano".
(Fonte: Tuttosport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA