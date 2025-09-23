La stagione è appena iniziata, ma l'Inter è già al lavoro per progettare i colpi in vista della prossima estate di mercato

Marco Macca Redattore 23 settembre 2025 (modifica il 23 settembre 2025 | 09:48)

La stagione è appena iniziata, ma l'Inter è già al lavoro per progettare i colpi in vista della prossima estate di mercato. Soprattutto in porta, dove c'è Yann Sommer, 37 anni a dicembre e in scadenza di contratto a giugno, che con ogni probabilità saluterà i nerazzurri a fine stagione. Ecco perché, come scrive Tuttosport, Ausilio avrebbe deciso di inviare venerdì scorso degli osservatori a Lecce per visionare Elia Caprile, tra i candidati forti alla successione. Si legge:

"Sull’argomento conviene riavvolgere il nastro a quanto accaduto nel lungo fine settimana consacrato al campionato: venerdì, a Lecce, era presente in tribuna pure uno 007, spedito allo stadio da Ausilio e Baccin proprio per vedere all’opera Caprile. Non era la prima volta in cui gli osservatori nerazzurri monitoravano il portiere - che già piaceva ai tempi del Bari, quando però era sotto l’ombrello del Napoli - e non sarà di certo l’ultima".

"Il casting per la sua successione (di Sommer, ndr) è aperto e, come sottolineato, Caprile oggi è in cima alle preferenze. Questo per quattro ottimi motivi: è giovane (il 25 agosto compirà 25 anni) è un portiere ben strutturato (è alto un metro e novantuno), è italiano (il famoso “zoccolo duro” marottiano va rimpolpato con nuove leve, visto che sicuramente saluterà Acerbi e molto probabilmente pure Darmian e Frattesi), in più il cartellino ha una valutazione perfetta per i parametri di Oaktree (20 milioni)".

(Fonte: Tuttosport)